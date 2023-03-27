موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الاثنين 27-3-2023.. ومواقيت الصلاة

أعلنت هيئة المساحة المصرية، اليوم الاثنين، موعد أذان المغرب في الإسماعيلية، في اليوم الخامس في شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع إعلان مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-3-2023 في المحافظات المختلفة.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في محافظة الإسماعيلية اليوم الاثنين 27-3-2023

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الاثنين 27-3-2023

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن إمساكية شهر رمضان لهذا العام، والتي تضمنت أن موعد اذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الاثنين 27-3-2023 سيكون في تمام الساعة 06:06 مساء.

وبحسب إمساكية شهر رمضان فإنه يؤذن لصلاة العشاء في تمام الساعة السابعة و26 دقيقة، فيما يأتي موعد اذان الفجر في تمام الساعة 04:19 دقيقة، وصلاة الظهر في تمام الساعة الحادية عشر و57 دقيقة، فيما يؤذن لصلاة العصر في تمام الساعة الثالثة و27 دقيقة.

إقبال كبير على مساجد الإسماعيلية

وشهدت مساجد الإسماعيلية اقبال كبير من المواطنين خلال الايام القليلة الماضية، خاصة علي مساجد المطافي وأبو بكر الصديق والسلام وزمزم.

ورفعت مديرية أوقاف الإسماعيلية حالة الطوارئ في كافة المساجد في محافظة الإسماعيلية، خاصة في المساجد الكبري التي تشهد زحام كبير من المواطنين في صلاة التراويح والفجر، فيما نبه الشيخ اسماعيل احمد اسماعيل، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم وتطهير كافة المساجد اول باول طوال شهر رمضان المبارك