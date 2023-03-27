موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الاثنين 27-3-2023.. خامس أيام رمضان

ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء خامس أيام شهر الصوم المبارك، حيث يحل موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الاثنين 27-3-2023 ووقت الإفطار، مُعلنًا انقضاء خامس أيام الصيام، وبدء استعداد المسلمين في مختلف بقاع الأرض لصيام سادس أيام الشهر الكريم الذي يمر سريعًا.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الاثنين 27-3-2023 ووقت الإفطار، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان على مدار شهر الصيام كاملًا.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم

ويولي عشرات الآلاف من المسلمين، أولوية كبرى لما يخص موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم، حيث تهتم به ربات البيوت لتتمكن من تحضير وجبات الإفطار في الموعد المحدد المضبوط دون تأخير، لجمع شمل الأسرة كاملةً حول مائدة الإفطار، بينما يهتم به الرجال لأداء الصلاة.

موعد صلاة المغرب اليوم في الفيوم الاثنين 27-3-2023

ويحل موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الاثنين 27-3-2023 الموافق 5 من شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 6:12 دقيقة مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم، وفقًا لما جاء في إمساكية شهر رمضان المبارك التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية قبل أيام من انطلاق الصيام.

وفيما يخص موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم فإنّه تقام الصلاة بعد رفع أذان المغرب بنحو 10 دقائق تقريبًا، فيما يحرص الآلاف من أهالي محافظة الفيوم، على أداء صلاة المغرب في جماعة داخل مختلف المساجد.

موعد الإفطار اليوم في الفيوم الإثنين 27-3-2023

وحول موعد الإفطار اليوم في الفيوم الإثنين 27-3-2023 الموافق 5 رمضان والذي يعلن انتهاء خامس أيام الصوم والاستعداد لليوم السادس، فإنّه يأتي بالتزامن مع رفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:12 مساء اليوم.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الإثنين

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية، فإنّ مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الإثنين تأتي كالتالي:

موعد أذان الفجر.. 4:26 صباحًا.

موعد أذان الظهر.. 12:02 ظهرًا.

موعد أذان العصر.. 3:32 عصرًا.

موعد أذان المغرب.. 6:12 مساءً.

موعد أذان العشاء.. 7:29 مساءً.