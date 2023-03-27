موعد أذان المغرب في قنا اليوم الاثنين 27-3-2023.. خامس أيام رمضان

يحرص المسلمون في محافظة قنا، على معرفة موعد أذان المغرب في قنا اليوم الإثنين 27-3-2023 وذلك هو خامس أيام شهر رمضان الكريم، وتزامنا مع موعد الإفطار.

موعد أذان المغرب في قنا اليوم الإثنين 27-3-2023

وتقدم «الوطن» لقرائها خدماتها خلال شهر رمضان الكريم، ومن بينها موعد أذان المغرب في قنا اليوم الإثنين 27-3-2023 خامس أيام شهر رمضان الكريم وذلك بحسب هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان المغرب في قنا: 6:04 مساء.

موعد صلاة الظهر: 11:55 صباحا.

موعد صلاة العصر: 3:23 مساء.

موعد العشاء: 7:19 مساء.

موعد أذان المغرب في قنا اليوم الاثنين

وبحسب هيئة المساحة المصرية فإن عدد ساعات الصيام تبلغ 14 ساعة و4 دقائق بالضبط وتنتهي مع أذان المغرب في تمام الساعة السادسة و4 دقائق من مساء اليوم الإثنين خامس يوم في صيام رمضان 2023.

موعد صلاة التراويح في محافظة قنا

وحرص الآلاف من المواطنين في محافظة قنا، على أداء صلاة التراويح لليلة الخامسة أمس، في نحو 3995 مسجدا خصصتها مديرية الأوقاف في قنا.