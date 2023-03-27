جدول اختبارات شهر أبريل للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، موعد اختبارات شهر أبريل للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2022 - 2023، على أن تؤدى الاختبارات في أثناء اليوم الدراسي، دون الإخلال بانتظام الدراسة، أو تعطيل العملية التعليمية.

مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الابتدائية

ووفق ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فإن من المقرر البدء في اختبارات شهر أبريل 2023 لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من يوم الأحد الموافق 2 أبريل حتى الخميس 6 أبريل من الشهر نفسه، حيث يتم عقد الاختبارات في جزء من حصة المادة وعلى مستوى كل مدرسة، على أن تكون اختبارات قصيرة تُحقق الهدف التربوي منها.

ويؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الاختبارات في 8 مواد دراسية، تبدأ يوم الأحد 2 أبريل بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، والاثنين 3 أبريل بمادتي العلوم والمهارات المهنية، ويوم الثلاثاء 4 أبريل بمادتي الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا التعليم، ويوم الأربعاء 5 أبريل بمادة اللغة الإنجليزية، ويوم الخميس 6 أبريل بمادة الرياضيات.

كما يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي الاختبارات في 6 مواد دراسية، تبدأ الأحد 2 أبريل بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، والاثنين 3 أبريل مادة العلوم، ويوم الثلاثاء 4 أبريل مادة الدراسات الاجتماعية، ويوم الأربعاء 5 أبريل مادة اللغة الإنجليزية، ويوم الخميس 6 أبريل مادة الرياضيات.

إرسال جداول الاختبارات للإدارات التعليمية

وأكدت المديرية، أنه تم إرسال جداول اختبارات شهر أبريل 2023 إلى جميع الإدارات التعليمية، لنشرها في المدارس الابتدائية أمام الطلاب، كما تم التنبيه على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، حفاظاً على سلامة الطلاب، واستكمال اليوم الدراسي.