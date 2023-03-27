أطفال المنوفية يتبرعون بالآلاف في «حصالات الخير».. دراهم ودولارات وجنيهات

على طريقتهم الخاصة، شارك أطفال مدينة تلا بمحافظة المنوفية في مبادرة حصالات الخير لشراء ملابس العيد لغير القادرين، ونجحوا في جمع مبالغ مالية كبيرة كما شهدت الحصالات وجود مبالغ بعملات أجنبية مثل الدولار والدرهم الإماراتي.

حصالات الخير في المنوفية تجمع أكثر من 11 ألف جنيه

«كل سنة بنعمل المبادرة والأطفال بيجمعوا الفلوس في الحصالات وبنشتري بيها ملابس العيد لغير القادرين» بهذه الكلمات تحدث محمد الجرش منسق المبادرة المعروفة باسم حصالات الخير في المنوفية لـ«الوطن»، مؤكداً أن المبادرة نجحت في جمع أكثر من 11 ألف و600 جنيه، بالإضافة إلى 100 دولار و85 درهما إماراتيا.

شراء ملابس العيد من مبادرة حصالات الخير في تلا بالمنوفية

وتابع: «كل عام ننفذ مبادرة حصالات الخير في مدينة تلا من خلال توزيع الحصالات على الأطفال ثم يتم جمعها خلال شهر رمضان لشراء ملابس العيد لغير القادرين، وفور إعلان توزيع الحصالات يتهافت الأطفال على الاشتراك في المبادرة بمساعدة أولياء أمورهم».

وأوضح، أن مبادرة حصالات الخير في المنوفية نجحت في جذب اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة المنوفية وغيرها، موجها الشكر لكل من دعم المبادرة بأي طريقة، كما وجه الشكر للأطفال المشاركين في تنفيذ المبادرة.