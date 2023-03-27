قناة القاهرة الإخبارية تكشف أسباب تأجيل خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية»، من القدس المحتلة، إنّ إرجاء خطاب بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي كان مقررًا إذاعته في العاشرة والنصف صباحًا، جاء بعد تهديدات «إيتمار بن غفير»، وزير الأمن القومي، بإسقاط الحكومة حال عدم استجابة «نتنياهو» لمطالب الشارع المتمثلة في وقف التشريعات والإصلاح القضائي.

وأضافت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء بقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أنّ أحد أسباب تأجيل كلمة نتنياهو التهديدات التي جاءت من الصهيونية الدينية، بضرورة التزام إسرائيل بإصلاح القضاء والسير في التعديلات والتشريعات تمهيدًا لجعله قانونًا ساريًا، فضلًا عن تعنت ياريف ليفين، وزير العدل، وتهديده بتقديم استقالته في حال استجاب «نتنياهو» لمطالب الشارع.

وكان يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، قال إنّ حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فقدت بوصلتها ولا تنظر للواقع، حسبما أفادت «القاهرة الإخبارية» نقلا عن صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وأضاف «لابيد» في اجتماع حزبه، أن حكومة نتنياهو أصبحت خطرًا على الأمن القومي الإسرائيلي، وطالب زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، بالتراجع فورًا عن إقالة يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي.

من جانب آخر، نقلت «القاهرة الإخبارية» مواصلة المتظاهرين الاحتشاد أمام مقر الكنيست، احتجاجًا على إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي من منصبه، كما أغلق المحتجون الطرق الرئيسية الرابطة بين أحياء تل أبيب والطريق الرابط مع القدس.