زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو فقدت بوصلتها ولا تنظر إلى الواقع

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم، إنّ حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقدت بوصلتها ولا تنظر إلى الواقع، حسب ما أفادت «القاهرة الإخبارية» نقلا عن صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

لابيد: حكومة نتنياهو خطر على الأمن القومي الإسرائيلي

وأضاف لابيد، في اجتماع حزبه، أنّ حكومة نتنياهو أصبحت خطرًا على الأمن القومي الإسرائيلي.

وطالب زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، بالتراجع فورًا عن إقالة يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي.