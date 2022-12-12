كشف ملابسات مقطع فيديو لقائد سيارة يؤدي حركات استعراضية في الإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنًا قيام قائد سيارة ملاكى بحركات استعراضية في الإسكندرية، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

وبعد الفحص والاستعانة بالتقنيات الحديثة تم ضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنّه أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، وكذا ضبط السيارة المستخدمة وتبين أنها منتهية التراخيص.

وأقر بارتكابه الواقعة بالسيارة ملك والدته على النحو المشار إليه بمقطع الفيديو، وأضاف بأن الواقعة قديمة منذ نحو عامين، واتخذت الإجراءات القانونية.