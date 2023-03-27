محافظ الإسكندرية: زراعة 71 ألف شجرة منذ بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية

كلّف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بزيادة المسطحات الخضراء بنطاق أحياء المحافظة، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة، وإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار في الحدائق العامة؛ تم توجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة اللواء أشرف بدران؛ بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

توريد 200 ألف شجرة في الإسكندرية

وأكد «الشريف»؛ زراعة 6641 شجرة مثمرة و3469 شجرة غير مثمرة، بإجمالى 10110 شجرة من الأشجار التى تم توريدها بواسطة وزارة الإنتاج الحربى والموردة للمحافظة بتاريخ 6 مارس الجاري، والبالغ عددها 20000 شجرة خلال الأسبوع الواحد والثلاثون منذ بداية المبادرة فى الفترة من9 حتى 22 مارس، إضافة إلى زراعة 7190 شجيرة بالتعاون مع إدارة الحدائق بالأحياء، وزراعة 732 نخلة بردتشارديا ، وزراعة 4300 متر نخيل بنطاق حى العجمى ووسط، ليصل إجمالى ما تم زراعته من أشجار مثمرة وغير مثمرة هو 71181 شجرة منذ بدء تنفيذ المبادرة بنطاق الأحياء.

تكثيف الزراعة في أحياء الإسكندرية

وأشار «الشريف» إلى أنه نظرًا لتوفر مساحات يمكن زراعتها بنطاق بعض الأحياء، وتلبية لرغبات المواطنين بزيادة زراعة الأشجار المثمرة وغير المثمرة، وزيادة المساحات الخضراء بنطاق الأحياء، تم زراعة 2467 من الشجيرات والأشجار مختلفة الأنواع بنطاق حي العجمي.