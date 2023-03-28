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مواعيد عرض الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي على قناة DMC في رمضان 2023

كتب:

محمد عيسى
12:00 ص | الثلاثاء 28 مارس 2023
خالد النبوي في مسلسل الإمام الشافعي

خالد النبوي في مسلسل الإمام الشافعي

يهتم المتابعون لدراما رمضان هذا العام، بمعرفة مواعيد عرض الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي على قناة DMC في رمضان 2023، إذ يُعرض العمل المصنف ضمن الدراما الدينية على عدد من الفضائيات على مدار اليوم طوال الشهر الكريم.

قنوات عرض مسلسل الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي

تختلف مواعيد عرض مسلسل الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي في رمضان 2023، عبر ثلاث فضائيات هي: «DMC» و«الحياة» و«CBC»، فضلا عن عرض العمل عبر منصة «Watch IT» الإلكترونية.

مواعيد عرض الإمام الشافعي على DMC

ونستعرض مواعيد عرض الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي على قناة DMC في رمضان 2023، إذ تبدأ في الساعة 6.30 مساءً يوميًا، وطوال شهر رمضان.

ويعاد عرض مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC، في 6.15 صباحًا، و11 صباحًا، حسبما أعلنته القناة عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك».

أحداث مسلسل الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي

تتناول أحداث مسلسل الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي، سيرة محمد بن إدريس الشافعي، أحد أشهر علماء الفقه والتفسير، وآخر سنوات حياته في ظل المتغيرات التي شهدتها مصر منذ أكثر من ألف عام، والعلاقة بينه وبين الحضارة المصرية ومدى تأثيرها عليه.

ومسلسل «الإمام الشافعي» بطولة خالد النبوي، ويشاركه في البطولة نخبة من نجوم الفن من أبرزهم: أروى جودة، وحمزة العيلي، ونضال الشافعي، ووليد فواز، سيناريو وإشراف علي الكتابة محمد هشام عبيه، ومن إنتاج Mediahub سعدي - جوهر، وإخراج الليث حجو.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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