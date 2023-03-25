يتساءل الجمهور عن قائمة القنوات الناقلة لمسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي في رمضان 2023، إذ يشارك في بطولة المسلسل عدد من أبرز نجوم الدراما المصرية والعربية إلى جانب الفنان خالد النبوي، من بينهم أروى جودة، حمزة العيلي، نضال الشافعي، وليد فواز، وإخراج الليث حجو.

المسلسل يجسد حياة الإمام الشافعي

تضم قائمة القنوات الناقلة لمسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي في رمضان 2023، عددا من الشاشات، حيث ينتظر الجمهور عرض المسلسل لنوعية الدراما الدينية، إذ يقدم جانبا من حياة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وتحديدا الفترة التي قضاها في مصر، والمسلسل من تأليف محمد هشام عبية.

القنوات الناقلة لمسلسل رسالة الإمام

تضم قائمة القنوات الناقلة لمسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي في رمضان 2023، شاشات «الحياة» و«DMC» و«CBC»، بالإضافة إلى منصة «Watch IT» الإلكترونية.

مواعيد عرض المسلسل على القنوات الثلاث:

- قناة «الحياة»: 10.45 مساء.

- قناة «DMC» الساعة 6.30 مساء.

- «CBC» الساعة 12.15 صباحا.