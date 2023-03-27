برلماني يطالب بتشكيل جهاز لحل إشكاليات كارت الخدمات لذوي الاعاقة

شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس الشيوخ مناقشات واسعة حول المشكلات التي يواجهها قادرون باختلاف، لاسيما في ظل العراقيل التي تواجههم لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة. وطالب النواب خلال الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن، بضرورة إتاحة كافة المعلومات على الموقع الإلكتروني الخاص باستخراج كارت الخدمات المتكاملة.

اقترح النائب إيهاب أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، أن يكون استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال جهاز خدمات متكاملة لحل إشكاليات استخراج هذا الكارت والإجراءات المعقدة التي تسبب في تأخير حصول المواطنين المستحقين من ذوي الإعاقة عليه.

مناقشة ملف تذليل عقبات ذوي القدرات الخاصة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، لاستكمال مناقشة طلبي مناقشة عامة مقدمين من النائبين حياة خطاب، هشام سويلم، بشأن ملف تذليل العقبات والمشكلات التي تواجه القادرون باختلاف في مصر، وتطبيـق المـادة رقـم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

اهتمام الدولة بذوي القدرات الخاصة

وقال أبو كليلة: «القيادة السياسية تولي اهتماما غير طبيعيا بذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم، لو يعرف ما يحدث لهم في الوزارات والجهات المختلفة، حاجة يرثى لها، ويجب التصدي لهذه المشكلات وتذليل العقبات التي تواجههم، وأطالب المجالس الطبية المتخصصة بأن تولي رعاية بهذه الفئات».

وتساءل عضو مجلس الشيوخ: «أين وزير القوى العاملة من موضوع نسبة ال ـ5% لذوي الإعاقة في التعيينات؟، هناك مواطنين حصلوا على أحكام بتنفيذ نسبة الـ 5% بسبب عدم تنفيذها، وبالتالي أطالب بتعديل تشريعي يلزم الشركات والوزارات بتفعيل نسبة الـ 5%، ومحاسبة من لا يلتزم بتطبيقها».