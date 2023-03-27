استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة شارع 23 يوليو في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مواصلة جهود الأجهزة التنفيذية في رصف ورفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية داخل المحافظة، مشيرًا إلى استمرار أعمال وضع الطبقة الأخيرة بشارع 23 يوليو، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل.

تطوير ورصف الطرق

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورصف الطرق وذلك ضمن خطة موسعة للارتقاء بمنظومة الطرق داخل محافظة بورسعيد، مؤكدا أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لخدمة المواطن وتقديم كافة سبل الراحة له والإسراع في المشروعات الجاري العمل بها.

وأكد محافظ بورسعيد، عن تواصل جهود الأجهزة التنفيذية في رصف ورفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية والفرعية بمشروعات الإسكان الجديدة بمدينة بورفؤاد، حيث أشار إلى استمرار اعمال وضع طبقة الجيوجريد وطبقة الأساس النهائية للطرق الداخلية بمشروع 241 عمارة بشرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد وجاري اعمال المسطحات الخضراء بالمشروع بالتنسيق مع جميع المرافق ورئيس مدينة بورفؤاد، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ومديرية الإسكان والمرافق.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورصف الطرق بمشروعات الإسكان الجديدة، وذلك ضمن خطة موسعة للارتقاء بمنظومة الطرق داخل محافظة بورسعيد، مؤكدا أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لخدمة المواطن وتقديم كافة سبل الراحة له والإسراع في المشروعات الجاري العمل بها.