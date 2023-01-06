محافظ سوهاج: تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من رصف الطرق الحيوية

أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بعد ظهر اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها أعمال الرصف بعدد من الطرق بنطاق مركزي أخميم وسوهاج، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء، وتذليل أية معوقات، بحضور المهندس عاطف عبدالعزيز مدير جهاز تعمير جنوب الصعيد بسوهاج، ومسئولي الوحدات المحلية لمركزي أخميم وسوهاج.

طرق مركز أخميم

شملت جولة المحافظ تفقد أعمال الرصف بطريق الطواحين، في المسافة من مسجد الخلوة، وحتى طريق سوهاج دار السلام السريع بطول 4 كم، إذ تم الانتهاء من رصف الطبقة الأولى لمسافة 2 كيلو و650 مترا، وجاري العمل في المسافة المتبقية بطول 1 كيلو و350 مترا، كما تفقد أعمال التدبيش الجارية بترعة «الطواحين» المتاخمة للطريق.

تطوير مدخل سوهاج

يذكر أن أعمال تطوير طريق الطواحين بمسافة 4 كيلو متر، تأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير مدخل سوهاج الشرقي، والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة طريق الطواحين، بالإضافة إلى طريق سوهاج أخميم بداية من كوبري أخميم وحتى ميدان الصينية بأخميم بطول 1.7 كيلو متر، وعرض 24 مترا بالحارتين، وتطوير المسافة من الإدارة الزراعية وحتى ميدان الوزات، بتكلفة إجمالية للمشروع تصل إلى 40 مليون جنيه.

تفقد طريق المزالوة

كما تفقد «الفقي» أعمال الرصف الجارية بطريق المزالوة والتي تشمل رصف القطاع الأخير من طريق المزالوة/الدير، بإجمالي طول 7 كيلو متر، وذلك في المسافة المتبقية من الحرفيين وحتى الطريق المؤدي إلى «الشيخ حمد ـ الكوامل» بطول 3 كيلومتر، بالتعاون بين مديرية الطرق والوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج.

سرعة الانتهاء من الرصف

ووجه محافظ سوهاج خلال جولته بتكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء من أعمال الرصف بتلك الطرق الحيوية التي تشهد كثافة مرورية عالية وفقا للبرنامج الزمني المحدد، مع أهمية الالتزام بأقصى معايير الجودة أثناء التنفيذ.