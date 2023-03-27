مقتل سائق إسعاف بطلق ناري على يد مسجلين خطر في المنوفية

شهد مركز قويسنا في محافظة المنوفية، مقتل سائق إسعاف أمام منزله بقرية ابنهس، علي يد مسجلين خطر قاما بإطلاق النيران عليه وتوفي بطلق ناري في الصدر، وفرا هاربين من مكان الجريمة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مقتل سائق إسعاف في المنوفية على يد مسجلين خطر

بالانتقال والفحص من قوة بمركز قويسنا تبين، أن المجني عليه يدعي «م.ا» ويبلغ من العمر 40 سنة ويعمل سائق إسعاف ومصاب بطلق ناري في الصدر، وتبين أن مرتكبي الجريمة هما «ا.ا» مسجل خطر مخدرات وسرقة، و«ا.ا» مسجل خطر أيضا مخدرات وسرقة، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم الأول وتكثف جهودها للقبض على المتهم الثاني.

إخطار بالجريمة والتحفظ على الجثمان

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد كوينه مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بقتل سائق إسعاف على يد اثنين من المسجلين الخطر، حيث وقعت مشادة بين الطرفين انتهت بقيام المتهمين بإطلاق النار علي المجني عليه، وجرى التحفظ على الجثمان ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم تحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في القضية.

وأكد محمد مسلم المحامي، لـ«الوطن»، أن عقوبة القتل العمد تكون الإعدام شنقا، وقد تكون الحبس، وفق مجريات القضية وتقاصيلها وأسباب الجريمة.