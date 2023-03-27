ضبط عصابة الدراجات النارية في المنوفية.. ارتكبت 30 واقعة سرقة

ضبط قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، تشكيلا عصابيا ضم 5 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية، وبينهم عميل «سيئ النية»، وجميعهم مقيمين بمحافظة المنوفية، وتخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدرجات النارية بأسلوب قطع الدائرة الكهربائية.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 30 واقعة سرقة بنطاق مديريات أمن المنوفية، والغربية والبحيرة، وأرشدوا عن المسروقات «27 دراجة نارية - 3 مركبات توك توك»، واتخذت الإجراءات القانونية.