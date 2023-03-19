محمود مسلم: التحالف الوطني فكرة تمنع استغلال أموال المتبرعين في أمور سياسية

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي فكرة جيدة لأنه ينسق بين الجمعيات في تقديم الخدمات والمساعدات للمواطنين، مشيرًا إلى أن دور الجمعيات مهم للغاية، لأن البعض استغل أموال المتبرعين في أمور سياسية.

الجمعيات الأهلية الكبيرة تقوم بعمل خيري غير مسيس

وأضاف «مسلم»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «ten» مساء الأحد، أن فكرة الجمعيات الأهلية الكبيرة التي تقوم بعمل خيري غير مسيس نجحت خلال الفترة الأخيرة، وهذا ظاهر في «مصر الخير» وجمعية الأورمان.

وأكد رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن عمل هذه الجمعيات دون تنسيق كان يؤدي إلى عدم التوزيع العادل للمساعدات، كما أن التحالف الوطني للعمل الأهلي قام بإعداد قاعدة بيانات للأسر الأكثر احتياجًا، لوصول المساعدات للمستحقين، وهذا يصب في صالح المجتمع والمتبرعين على حد سواء.

المتبرع يضمن وصول مساعداته للأسر المستحقة

وأشار رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» إلى أن المتبرع يضمن وصول مساعداته للأسر المستحقة، وفي الوقت نفسه يؤدي إلى وصول المساعدات إلى المستحقين بصورة عادلة، موضحًا أن الدولة من خلال المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص تتحرك في وقت واحد من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين في شهر رمضان الكريم، وهذا واضح من خلال إطلاق «مبادرة كتف في كتف»