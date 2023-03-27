إحالة أوراق حلاق للمفتي لاتهامه بقتل شخص تدخل لفض مشاجرة بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، بإحالة أوراق حلاق قتل صاحب «توك توك» بمنطقة القلج، بدائرة مركز شرطة الخانكة، لمفتي الجمهورية، لإبداء الرأي في إعدامه، وحددت جلسة 28 مايو المقبل للنطق بالحكم.

وصدر الحكم في محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، ومحمد عيد عليوة، وأمانة سر محمود سامي.

إحالة المتهم لمحكمة جنايات بنها

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 13304 لسنة 2022 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1419 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم محمد محمود حنفي محمود، حلاق، 25 سنة، قتل المجني عليه أحمد أسامه عبد العزيز سيد، سائق «توك توك»، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض «سكين»، وما إن ظفر بالمجنى عليه حتى أسدى له طعنه قاتلة استقرت بكتفه الأيسر محدثًا إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

وتابع أمر الإحالة، بأنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، بأنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر شرع في قتل المجني عليه إبراهيم محمود طه النقيب، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض، وتوجه إلى المكان الذى أيقن تواجده به محاولا التعدى عليه لقتله، إلا أنه قد خاب إثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدخل المجني عليه المتوفى وذويه والأهالي وإدخاله مسكنه، وإفلاته من يد المتهم على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض.