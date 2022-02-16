«إعدام وسجن مشدد» محكمة بنها تصدر حكمها في قضيتي «غدر الصحاب والأقارب»

أسدلت محكمة جنايات بنها، اليوم الأربعاء، الستار على قضيتي «ضحايا غدر الصحاب والأقارب» في القليوبية، إذ قضت بإحالة أوراق «حداد» لفضيلة المفتي، والمتهم بقتل صديقه وسرقته، وذلك لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 5 يونيو المقبل للنطق بالحكم، كما حكمت بالحبس المشدد 7 سنوات على قاتل ابن شقيقه في مشاجرة بشبين القناطر، بسبب الخلافات.

تفاصيل قضية قاتل صديقه

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2095 لسنة 2013 جنايات بنها، والمقيدة برقم 23 لسنة 2013 كلي شمال بنها، أن المتهم وأخرين صدر بحقهم أحكام جنائية مسبقة، قتلوا المجني عليه «أبو المعاطي ع» عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وسرقة سيارته، وأعدوا لهذا الغرض السلاح الناري والذخيرة، بأن استغل المتهم الثاني صداقته بالمجني عليه واستدرجه وباقي المتهمين ليلا بسيارته إلى أحد الحدائق بغرض التنزه، وما أن ظفروا به حتى باغته المتهمون، وأطلقوا صوبه 3 أعيرة نارية من السلاح بالتناوب ثم ألقوا جثته في أحد الترع.

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، قد تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب، يعمل سائق، ملقى على جانب أحد الترع ومصاب بعدة أعيرة نارية في مناطق متفرقة من الجسم.

تم إخطار مدير أمن القليوبية وتشكل فريق بحثي وتمكن من كشف تفاصيل الواقعة وتبين أن وراء الواقعة 4 متهمين، تم ضبط 3 منهم وتقديمهم للمحاكمة وصدرت بحقهم أحكام جنائية، إلى أن تم ضبط المتهم الأخير وتقديمه للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

تفاصيل قتل شاب لابن أخيه

أيضا قضت المحكمة، بالسجن المشدد 7 سنوات، على «حداد كريتال» مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لقتله نجل شقيقه باستخدام جزء من كوب زجاجي.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 25888 لسنة 2021 جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3128 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهم «عمرو ع»، 36 سنة، قتل المجني عليه «عبد المجيد ي»، 22 سنة، عامل، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن تعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض (جزء من كوب زجاجي)، وسدد له طعنة استقرت برقبته قاصدا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.