جامعة بنها: خطة محكمة لتطبيق الإجراءات الوقائية والتطعيم بلقاح كورونا

أعلن الدكتور إبراهيم راجح المدير التنفيذي لوحدة الأزمات والكوارث بجامعة بنها، إعلان حالة الطوارئ القصوى بين فرق الوحدة لمتابعة خطة حماية مجتمع الجامعة بكل عناصره من أي مخاطر، والمتابعة بدقة للتطبيق الحازم للإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وأعمال التطهير والتعقيم، ومراجعة إجراءات السلامة بكليات ووحدات الجامعة، فضلا عن متابعة تطعيم منسوبي الجامعة بلقاح كورونا، خاصة مع بدء تطبيق عدم دخول غير المُلقحين اعتبارا من 15 نوفمبر الجاري.

فرق مدربة للتعامل مع الأزمات بجامعة بنها

وأضاف «راجح»، في تصريحات صحفية، أن إدارة الأزمات والكوارث في جامعة بنها تهدف إلى مواجهة الأزمات والكوارث التى يتعرض لها المجتمع الجامعي والمجتمع المحيط، وفق أسلوب علمي ومن خلال فرق مدربة على التعامل السريع مع أي مشكلات.

تجديد الثقة في «راجح» مديرا لإدارة الأزمات والكوارث

في سياق متصل، كشف «راجح» عن صدور قرار الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، بتجديد تعيينه مديرا تنفيذيا لوحدة الأزمات والكوارث المركزية بالجامعة.

ندوة توصي بأهمية التوعية بترشيد المياه

في سياق آخر، أوصت ندوة نظمها مركز شباب طحلة، بنشر ثقافه ترشيد المياه والتوعية بأهميتها من خلال مدارس القرية.

وحاضر في الندوة التي حملت عنوان «نقطة مياه تساوي حياة»، الدكتور محمد هيكل استشاري معالجة المياه، والمستشار العلمي لأكاديمية البحث العلمي وصاحب تصميم محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتي تعد أكبر محطة في العالم.

وأوصت الندوة بالاحتفال باليوم العالمي للشباب على نطاق واسع بالمركز يوم 22 مارس 2022، ونشر فيديوهات محطة بحر البقر العملاقة لإعلام الجميع بأهميتها وخاصه للأطفال.