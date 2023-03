موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة اليوم الاثنين

ساعات قلية تفصل الجمهور عن موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة اليوم، حيث من المقرر أن تشهد الحلقة الجديدة من المسلسل مجموعة من الأحداث المشوقة، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، ويحمع في بطولته عدد من النجوم من بينهم آسر ياسين، عمرو يوسف، وفتحي عبدالوهاب.

وينتظر الجمهور موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة اليوم، وتذاع الحلقة الجديدة من المسلسل الساعة التاسعة مساء على قناة «ON»، وتتاح بعدها على المنصة الإلكترونية Watch IT، حيث يحظى المسلسل بنسب مشاهدات مرتفعة بعد تعلق الجمهور بالعمل الوطني الذي يلقي الضوء على بطولات الجيش المصري.

موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة اليوم

وكشفت شبكة قنوات ON عن موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة اليوم، حيث يعاد بعد عرضه على قناة ON بساعة، على قناة ON دراما في تمام الساعة الـ10 مساء، ويعاد في تمام الساعة الرابعة والربع من صباح اليوم التالي، إما الإعادة الثانية فتكون في الثامنة صباحا.