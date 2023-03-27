مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة.. آسر ياسين يستعد لمواجهة الإرهابيين

ينتظر الجمهور عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة، بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة الرابعة من المسلسل، الذي يلقي الضوء على بطولات الجيش المصري في مواجهة خطر الإرهاب، في واحدة من أخطر الفترات التي مرت على البلاد، ويشارك في بطولة المسلسل، آسر ياسين وعمرو يوسف، تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.

ويُتوقع أن تشهد أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة عددا من الأحداث المهمة، حيث يتابع المقدم خالد (آسر ياسين) التحقيقات للإيقاع بأفراد الخلية التكفيرية التي تمارس أعمالها الإرهابية داخل سيناء، حيث رفع الاستعدادات في كميني الرفاعي والجورة بعد ما وصلت له معلومات أنّ التكفيرين يعملون على سيارة مفخخة.

وحصد المسلسل ردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل، حيث تصدر تريند «تويتر مصر» بعد ساعات من عرض الحلقة الثالثة من المسلسل.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة

يعرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، على قناة ON، وتعرض الحلقة مرة ثانية في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة ON دراما.