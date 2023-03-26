مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 4.. آسر ياسين يكشف خطة الإرهابين ويستعد لها

يواصل المقدم خالد (آسر ياسين)، خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 4، جمع معلومات حول الجماعات الإرهابية الموجودة في سيناء، ويخبره أحد المصادر أن هناك عددًا من أشخاص قاموا بشراء «صاج» وعدد من المعدات، بالإضافة إلى جهاز لحام ممن يكشف أنهم يخططون لتجهيز سيارة مفخخة لضرب أحد الأكمنة.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 4

بينما يذهب الدكتور وحيد (فتحي عبد الوهاب) لمقابلة الشيخ موسى (خالد الصاوي) ويسأله عن تفاصيل وفاة نجله سالم، ليخبره أنه مات بطل لأنه كان يساعد الجيش وأهله على مواجهة الإرهابين، وفي تلك الأثناء يضع الإرهابين خطة لشل حياة أهل سيناء حتى يتوقفوا عن دعم القوات المسلحة عندما يشعروا أن حياتهم في خطر.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 4

مسلسل الكتيبة 101

ونجح مسلسل الكتيبة 101 في إلقاء الضوء على بطولات رجال الجيش المصري، وهو من إخراج محمد سلامة وتأليف إياد صالح، ويجمع في بطولته كلا من عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب ولبلبة.