مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 4.. رجال الكتيبة ينقذون محطة الكهرباء

يلتقي الرائد نور صلاح العزب، ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 4، مع الطبيبة آمنة التي تقوم بدورها الفنانة ميرنا نور الدين مرة أخرى، أثناء تواجده في المستشفى لزيارة صديقه رأفت الذي أصيب في عملية مداهمة النفق، وتعتذر له عن طريقتها في التعامل خلال مقابلتهما الأولى.

وخلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 4، يجمع المقدم خالد الذي يقوم بد وره الفنان آسر ياسين، رجال الكتيبة ويبلغهم بعملية جديدة للتخلص من عدد من العناصر الإرهابية التي تمنع العمال من تصليح محطة الكهرباء التي قاموا بتفجيرها.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 4

تفاصيل سلسل الكتيبة 101 الحلقة 4

ويؤكد خالد أن تلك العناصر التي يصل عددها لـ 12 إرهابيا مدربين بشكل عالي، ولذلك تعد المفاجأة عنصر مهم في مواجهة تلك العناصر، وبالفعل يتنكر أفراد الكتيبة في زي مهندسي تصليح المحطة وينجحوا في القضاء على جميع الإرهابيين تماما.