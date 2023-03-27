ضبط آلاف الألعاب النارية المحظورة بالفيوم بعد إصابة طفلين

تمكنت حملة مكبرة من محافظة الفيوم، من ضبط آلاف الألعاب النارية، والصواريخ، والمفرقعات، ومسدسات الخرز، بأحد المناطق التجارية بمدينة الفيوم، وهي ألعاب محظور استيرادها وتداولها في الأسواق، نظرًا لخطورتها على الأطفال والمواطنين، وذلك بعد إصابة طفلة في العين بمركز طامية، وآخر في اليد بمركز إطسا، جراء الألعاب النارية.

وداهمت الحملة ورصدت عدة محال تجارية متخصصة في بيع الألعاب النارية، وبعض الباعة الجائلين في شوارع مصطفى كامل، والعريان، وسوق الخضار من بدايته وصولًا إلى منطقة المبيضة، وميدان المبيضة، وميدان الصوفي، ودحدورة هدى، وميدان الحواتم، ومسجد النافع، ومحمود سعداوي بالعبودي، والشيخ حسن، والغرباء بالمسلة، والسلخانة، ومنطقة الشيخ سالم، ومنطقة الفنية وعدد من الشوارع الفرعية.

تشكيل حملة للمتابعة اليومية

وقال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، والمتحدث الرسمي للمحافظة، أنّ محافظ الفيوم وجه بتشكيل حملة برئاسة سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتعاون مع رؤساء أحياء جنوب، وغرب، والجون، للمرور اليومي وضبط الألعاب النارية.

تكثيف الرقابة والحملات التفتيشية

وأشار إلى أنّ حملة المتابعة اليومية، تكثف من عملها بالمرور الميداني بصورة يومية على مختلف الشوارع بمحافظة الفيوم، وتمكنت بالفعل من ضبط ومصادرة آلاف الألعاب النارية، والشماريخ، والصواريخ، لدى عدد من التجار والباعة، موضحًا أنّه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الباعة والتجار.

استمرار الحملات لمصادرة الألعاب النارية.

وشدد معاون محافظ الفيوم، على استمرار وتكثيف الحملات على مختلف محال بيع الألعاب النارية والمفرقعات، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.

التصدي بحزم لظاهرة الألعاب النارية

من ناحيته، أكدّ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في بيان له، حرص المحافظة على التصدي بكل حزم لظاهرة تداول وبيع الألعاب النارية والشماريخ والمفرقعات، والتي لها خطورة داهمة على المواطنين، خصوصًا الأطفال والشباب، موجهًا بإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال تجار وباعة الألعاب النارية.