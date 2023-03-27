تحرير 219 محضرا تموينيا خلال 24 ساعة في المنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات التجارية لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

تحرير محاضر للمخالفات

أوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أنه تم اليوم شن حملات تموينية مفاجئة بنطاق المحافظة ، أسفرت عن تحرير (219) محضرا تموينيا تنوع ما بين (98) محضر مخالفات للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وسلع مجهولة المصدر و (121) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة .

ضبط سلع غذائية ومواد إنتاج في المنوفية

وأضاف مدير مديرية التموين بالمنوفية، أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن محل لتجارة المواد الغذائية بناحية كفر المصيلحة بندر شبين الكوم لحيازته كمية قدرها (900) كجم مستلزمات إنتاج سمسم - شراب جلوكوز ، (80) عبوة حلاوة طحينية بدون مستندات مجهولة المصدر ، كما تم تحرير محضرين بناحية سملاي بمركز أشمون ، أحدهما ضد المدير المسؤول عن مخزن حدايد وبويات لحيازته عدد ( 49 ) عبوة دهانات منتهية الصلاحية ، والآخر ضد المدير المسئول عن مركز خدمة سيارات لحيازته كمية قدرها (50) عبوة زيت سيارات بدون مستندات مجهول المصدر.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على ضرورة الاستمرار في شن الحملات الرقابية المفاجئة بنطاق المحافظة لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام.