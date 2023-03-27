إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق «مطروح- سيوة»

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر انقلاب سيارة على طريق «مطروح- سيوة» الصحراوي، عندي علامة الكيلو 70 في اتجاه مدينة سيوة، وعلى الفور انتقلت ثلاث سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وقدمت الإسعافات الاوليه للمصابين ونقلتهم إلى أقرب مستشفى.

أسماء وحالات المصابين في حادث سيوة

واستقبل، مساء اليوم، مستشفى سيوة المركزي مصابين في حادث السيارة، وهم أحمد خالد السيد إبراهيم، 23 سن، من الإسكندرية، مصاب بجروح وكدمات متفرقة في الجسم، وأحمد علي أحمد، 22 سنة، من شبراخيت بالبحيرة، مصاب بكدمات وجروح بمختلف أنحاء الجسم، والحالة العامة متوسطة، وجاري التعرف على المصاب الثالث، واستكمال الفحوصات الطبيه لهم من إجراء التحاليل وعمل الأشعة اللازمة، طبقا لحالة كل منهم، من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى سيوة.

الشرطة تفحص مكان الحادث

وانتقلت قوة من قسم شرطة سيوة إلى موقع الحادث في الكيلو 70، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته.