فعاليات مستقبل وطن في القاهرة.. توزيع 1000 وجبة وبيع لحوم بأسعار مخفضة

يواصل حزب مستقبل وطن، تنظيم الأنشطة والفعاليات المختلفة؛ لدعم جهود الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين والتواجد معهم في مختلف المحافظات، وتقديم الخدمات لهم، وفي إطار ذلك واصلت أمانة العمال وشياخة الجيارة بأمانة الأزبكية فاعلية المائدة اليومية لتوزيع 1000 وجبة على الأسر غير القادرة من الأهالي في الدائرة.

احتفالية الأم المثالية من ذوي الهمم

ونظمت أمانة النزهة بحزب مستقبل وطن، احتفالية الأم المثالية من ذوي الهمم، بينما نظمت أمانة الشباب بقسم التبين فعالية افتتاح الدورة الرمضانية بمشاركة 22 فريقا، وتحمل اسم «البطل رامز حسام».

وفي سياق آخر، تواصل أمانة العمل الجماهيري وأمانة التنظيم فعالية لبيع اللحوم البلدي بأسعار تنافسية مخفضة ضمن مبادرة احنا معاك.

توزيع 2000 شنطة رمضان

وكانت أمانة التبين، نظمت فعالية لتوزيع 2000 شنطة رمضان ضمن مبادرة كتف في كتف بمشاركة أمانة العمل الجماهيري وأمانة التنظيم، وفي سياق آخر، جهّزت أمانة العمل الجماهيري شادرا لبيع اللحوم البلدي بأسعار تنافسية مخفضة.

ونظمت أمانة التدريب والتثقيف السياسي بقسم دار السلام دورة تدريبية تحت عنوان «الرسالة الحزبية وأساسيات العمل التنظيمي» وذلك لأعضاء الحزب الجُدد.