توزيع 75 كرتونة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية ضمن «كتف في كتف» بالفيوم

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم ومكتب مشروعات الأورمان، اليوم الأحد رابع أيام شهر رمضان المبارك، في توزيع نحو 75 كرتونة مواد غذائية على 375 مستفيدا، حيث تكفي الكرتونة الواحدة لـ5 أفراد، وذلك ضمن الأسر الأولى بالرعاية بعزبة الجبل بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وذلك ضمن مبادرة «كتف في كتف»، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الفيوم وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص واهتمام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية

وقالت حمدية محمد شعبان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، في بيان، إنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق مبادرة «كتف في كتف» أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم، موضحًا أنّ ذلك يأتي بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

30 جمعية كبرى و25 ألف قاعدية

وأوضحت في بيان لها، أنّ التحالف الوطني يضم نحو 30 جمعية رئيسية كبرى، ويندرج تحتها نحو 25 ألف جمعية قاعدية على مستوى الجمهورية، موضحةً أنّ «كتف في كتف» تعد المبادرة الأكبر لتحقيق الحماية الاجتماعية في المجتمع المصري، وبمشاركة عددًا كبيرًا من الشباب المتطوع في كل محافظات مصر.

التعاون مع الجمعيات الأهلية

من ناحيته أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأضاف شعبان، أنّ جمعية الأورمان، تستهدف توسيع دائرة التوزيع لتتمكن من الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية في أقصى المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها، وذلك إلى جانب توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر المحتاجة.

توزيع شنطة رمضان على غير القادرين

يشار إلى أنّ الأورمان تتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز محافظة الفيوم، وذلك بهدف إنجاح مشروعها الإنساني لتوزيع شنطة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة، وذلك لضمان وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلي، لافتًا إلى أنّ توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية في محافظة الفيوم، يشمل جميع عزب ونجوع وقرى في جميع مراكز المحافظة.