فعاليات مستقبل وطن بالقاهرة.. توزيع شنط رمضان وشادر لحوم بأسعار مخفضة

يستمر حزب مستقبل وطن، في تنظيم الفعاليات والأنشطة المختلفة، لدعم جهود الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين والتواجد معهم في مختلف المحافظات، وتقديم الخدمات لهم، وفي إطار ذلك نظمت أمانات المرأة والعمال والإعلام بقسم النزهة، فعالية توزيع شنط رمضان بدعم كامل من الثلاث أمانات.

1000 وجبة

وواصلت أمانة العمال لحزب مستقبل وطن بأمانة الأزبكية، فعالية المائدة اليومية لتوزيع 1000 وجبة على الأسر غير القادرة من أهالينا في الدائرة، بينما أمانة العمل الجماهيري والمرأة بقسم الظاهر نظمت فعالية تكريم أكثر من 20 من أمهات الظاهر، وذلك في تنظيم حفل مجمع بين أمينات المرأة بأقسام «الظاهر، منشأة ناصر، الدرب الأحمر، باب الشعرية».

2000 شنطة رمضان

ونظمت أمانة التبين، فعالية لتوزيع 2000 شنطة رمضان ضمن مبادرة كتف في كتف بمشاركة أمانة العمل الجماهيري وأمانة التنظيم، وفي سياق آخر، جهّزت أمانة العمل الجماهيري شادرا لبيع اللحوم البلدي بأسعار تنافسية مخفضة.

أما أمانة الظاهر، فنظمت النادي السياسي الأول بحضور رئيس حي الوايلي والأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسي، إذ أقام أمين القسم حفلا للعشاء لتقديم خالص الشكر والتقدير والعرفان للمشاركين في فعالية كتف في كتف الرئاسية باستاد القاهرة على المشاركة الفاعلة والظهور بمظهر لائق، كما نظمت أمانتا العمل الجماهيري والمجالس المحلية بالظاهر حملة لتقليم الأشجار بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالحي.

ونظمت أمانة التدريب والتثقيف السياسي بقسم دار السلام دورة تدريبية تحت عنوان «الرسالة الحزبية وأساسيات العمل التنظيمي» وذلك لأعضاء الحزب الجُدد.