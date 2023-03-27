الحكومة اللبنانية تتراجع عن العمل بالتوقيت الشتوي.. وبدء العمل بـ«الصيفي»

تراجعت الحكومة اللبنانية عن العمل بالتوقيت الشتوي، وبدء العمل بالتوقيت الصيفي ليلة الأربعاء، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وكان رئيس رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، أصدر قرارًا باستمرار العمل بالتوقيت الشتوي حتى 20 أبريل، تزامناً مع نهاية شهر رمضان، الأمر الذي أثار اعتراض الكنيسة المارونية، التي وصفت القرار بالمفاجئ، ودعت الكنيسة أتباعها إلى مخالفة القرار، بينما كان اللبنانيون يترقبون بدء العمل بالتوقيت الصيفي مع بداية هذا الأسبوع.

وأصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قراراً، يوم الخميس، بتقديم التوقيت ساعة اعتباراً من 20 أبريل بدلاً من بدء العمل بالتوقيت الصيفي في عطلة نهاية الأسبوع الأخير من مارس كما جرت العادة في لبنان وأوروبا ومناطق أخرى.

وأعلن ميقاتي القرار بعد اجتماع مع رئيس مجلس النواب الشيعي نبيه بري، الذي أصر مراراً على تمديد العمل بالتوقيت الشتوي.