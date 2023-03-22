دعوات في لبنان لعقد جلسة عامة استثنائية بالبرلمان خلال أيام

ينتظر لبنان تطورات كبيرة على أصعدة مختلفة، خاصةً مع انتظار البلاد عقد جلسة استثنائية في البرلمان اللبناني، خلال الأيام القليلة الماضية، التي تناقش عددًا من الملفات المهمة سياسيًا واقتصاديًا.

وقال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن هناك دعوات لعقد جلسة عامة في المجلس، خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن الملفات الاقتصادية ستكون على رأس موضوعات النقاش في الجلسة.

وأضاف: «هناك حرص كبير من أكثر من 100 نائب لحضور جلسة عامة، لأن عددا من النواب أعلنوا أنهم سيسألون الحكومة وتوجيه أسئلة مهمة عن كل شيء، حول الوضع في البلاد والانهيارات الاقتصادية المتتالية».

وأوضح أن الجلسة ستناقش قرارًا بإصدار ورقتين عملة من فئة 500 ألف ليرة ومليون ليرة، مشيرًا إلى أن المصرف المركزي اللبناني تدخل لوقف انهيار العملة اللبنانية المستمر.

ولفت إلى أن جهود مواجهة الانهيار المستمر للعملة اللبنانية، شملت تحديد حاكم المصرف المركزي، سعر صرف الليرة عند 90 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد.