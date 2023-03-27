السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لطالب بتهمة تجارة المخدرات في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، طالبا بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الحشيش بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز دار السلام، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم «ا.ص.ش» بالاتجار في الحشيش المخدر، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته 46 لفافة من الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار في المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

السجن 5 سنوات لمتهميّن بالاتجار في المخدرات

وكانت محكمة جنايات سوهاج قضت بمعاقبة المتهم «ا.ع»، عامل، و«ع.ا.ن»، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار في الشابو، كما عاقبت المتهميّن بالحبس سنة مع الشغل بتهمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز البلينا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار، وأمانة سر محمد فاروق هاشم.

وتعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما وردت معلومات لضباط المباحث، مفادها قيام المتهمين بالاتجار في الشابو المخدر وترويجه على عملائهما من أصحاب الكيف وراغبي الشراء بدائرة المركز.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.