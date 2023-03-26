«جنايات سوهاج» تعاقب تاجري مخدرات بالسجن المشدد وغرامة 50 ألف جنيه

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة «ط.ع» بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة قدرها 50 ألف جنيه، في قضية اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، فضلا عن معاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لإحرازه بندقية آلية وذخيرة بدون ترخيص، كما عاقبت شريكه «ا.م» بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 50 ألف جنيه، َلاتهامه أيضا بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج.

صدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

اتجار في الهيروين والحشيش وأقراص الترامادول

تعود أحداث الواقعة لشهر أبريل من العام الماضي 2022 بدائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز مفادها قيام المتهمين بالاتجار معا في المواد المخدرة «جوهر مخدر الهيروين والحشيش وأقراص الترامادول».

عقب التأكد من صحة المعلومات وتقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمين وبحوزتهما 91 قطعة حشيش و42 قطعة هيروين وعدد من أقراص الترامادول المخدرة، وسلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص.

إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات

وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار في المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجرت إحالتهما إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.