استعلام عن بطاقة التموين.. 7 خطوات من بوابة مصر الرقمية

تعد خدمة الاستعلام عن بطاقة التموين من أهم الخدمات التموينية الإلكترونية التي توفرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لأصحاب بطاقات التموين عبر بوابة مصر الرقمية، التي تفعل رابط الاستعلام عن البطاقة للمستفيدين من الدعم.

خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين على مصر الرقمية

تتيح بوابة مصر الرقمية للتموين خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين، لمعرفة بيانات الأفراد المدرجين على البطاقة، وقيمة حصة البطاقة من دعم الخبز ودعم السلع، من خلال عدة خطوات يُلزم اتباعها بالترتيب كالتالي:

1- فتح رابط بوابة مصر الرقمية من هنـــا.

2- الضغط على خدمة التموين من بين الخدمات الحكومية التي تقدمها البوابة.

3- ختيار أيقونة الاستعلام عن صرف البطاقة.

4- الضغط على ابدأ الخدمة.

5- تظهر بيانات البطاقة التموينية التي يأتي في مقدمتها اسم صاحب البطاقة.

6- يتم النقر الموافقة على الشروط والأحكام، ثم الضغط على التالي.

7- يظهر بيانات البطاقة وعدد أفراد ورصيد البطاقة من الدعم.

إنشاء حساب أولا

وتُلزم بوابة مصر الرقمية على جميع المواطنين وأصحاب بطاقات التموين إنشاء حساب أولا على البوابة برقم هاتف صاحب البطاقة التموينية أو رب الأسرة، مع تسجيل رقم الموبايل المسجل في إحدى شركات المحمول على بطاقة التموين.