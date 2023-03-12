8 خدمات متاحة على بوابة مصر الرقمية للتموين.. تعرف عليها

تتيح بوابة مصر الرقمية، 8 خدمات مفعلة أمام أصحاب البطاقات التموينية البالغ عددهم 23 مليون أسرة مدرجين على منظومة الدعم التمويني، من أجل إتاحة الخدمات التموينية أمامهم إلكترونيا دون الحاجة للذهاب لمكتب التموين أو المديرية التابعة لهم في نطاق المحافظة.

الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية للتموين

وتشمل الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية للتموين، والتي يتمكن أي مواطن لديه حساب على البوابة الرقمية من الاستفادة بها على التالي:

- تفعيل بطاقة التموين.

- إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين.

- الاستعلام عن صرف بطاقة التموين.

- ضمّ أفراد الأسرة.

- نقل البطاقة من محافظة لأخرى.

- الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين.

- إيقاف بطاقة تموينية.

- إيقاف نفسي من بطاقة التموين.

إضافة المواليد

فيما تعتبر خدمة إضافة المواليد هي خدمة متاحة ومفعلة أمام أصحاب البطاقات التموينية ممن ينطبق عليهم شروط الأسر الأولى بالرعاية، ولكنها متاحة يدويا فقط من خلال تقديم الطلب إلى الموظف بمكتب التموين التابع للأسرة، مع استمرار عدم تفعيل الخدمة على بوابة مصر الرقمية أو على موقع دعم مصر الرقمي.

منظومة الدعم التمويني

ويندرج تحت منظومة الدعم التمويني 72 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة تموينية، يستحقون جميعهم دعم الخبز اليومي بعدد 5 أرغفة يومية لكل فرد، فيما يستحق 64 مليون مواطن من بينهم على الدعم السلعي شهريًا بواقع 50 جنيهًا لكل فرد في صورة سلع تموينية تُصرف من منفذ البقال التابع للأسرة في الحيز السكني.