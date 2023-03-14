خطوات تنشيط وتفعيل بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية بسهولة

وقف بطاقات التموين من المشكلات التي تواجه المواطنين، لذا يبادرون بالبحث عن خطوات تنشيط وتفعيل بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية لحل هذه المشكلة، للتمكن من صرف المقررات والسلع التموينية المخصصة لهم، لا سيما إذا كانت بطاقة التموين موقوفة بسبب تلف الكارت الذكي أو الشريحة النحاسية.

خطوات تنشيط وتفعيل بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

وإذا كانت بطاقة التموين موقوفة بسبب انطباق شروط الاستبعاد من التموين للفئات غير المستحقة على صاحبها، فإن خطوات تشغيلها تتمثل في تقديم تظلم إلى مكتب التموين أولا وفحص التظلم في الوزارة لبيان إصدار بطاقة أخرى للأسرة المتقدمة بالتظلم.

تفعيل بطاقات التموين التالفة

وتشمل خطوات تنشيط بطاقة التموين الموقوفة بسبب تلف كارت البطاقة، عن طريق إصدار بدل تالف للبطاقة، باتباع الخطوات التي حددتها وزارة التموين أو عبر بوابة مصر الرقمية للتموين من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوات تنشيط وتفعيل بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

1 – زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة مصر الرقمية للتموين.

2 – اختيار خدمة إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.

3 – الضغط على أبدأ الخدمة.

4 – كتابة بيانات البطاقة التموينية بالشكل التالي: «الاسم، رقم البطاقة التموينية، عدد الأفراد، المحافظة، المديرية، الإدارة التموينية، مكتب التموين».

5 – انقر الموافقة على الشروط والأحكام.

6 – انقر على موافق.

7 – يتم تحديد طريقة الاستلام إما «الشحن إلى عنواني، أو الاستلام من أقرب مكتب تموين».

8 - تحديد المحافظة ومكتب التموين من القائمة.

9 – الضغط على التالي.

10 – حدد المحافظة ورقم الشقة والدور والمبنى في حالة اختيار الشحن إلى محل الإقامة، ثم اختيار طريقة الدفع عن طريق البطاقات الائتمانية، وكتابة بيانات البطاقة الائتمانية وتحديد تاريخ انتهائها، ثم الضغط على أيقونة سدد الآن.