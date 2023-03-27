وكيل صحة الشرقية يجتمع بناظرات مدارس التمريض  لمناقشة  العملية التعليم

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع ناظرات المدارس الثانوية الفنية للتمريض بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الاثنين، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، في حضور مديرة إدارة التدريب بالمديرية؛ لمناقشة إجراءات سير العملية التعليمية، وتفعيل الآليات التي تحافظ على الانضباط بمدارس التمريض في المحافظة.

شرح تفصيلي لسير العملية التعليمية بمدارس التمريض

تناول الاجتماع مناقشة شرح تفصيلي لسير العملية التعليمية في مدارس التمريض، وبعض الموضوعات المتعلقة بها، وكيفية النهوض بها، وبحث السلبيات والإيجابيات، وأي معوقات تؤثر على انتظام سير العملية التعليمية.

التعليم مسؤولية قومية لتخريج عناصر بشرية واعية

وأكد أن التعليم مسئولية قومية وأن النجاح في تحقيق أهدافه، والارتقاء به يعتمد على تضافر جميع الجهود، موضحاً الدور الهام لناظرات المدارس وأعضاء هيئة التدريس بها، في النهوض بالعملية التعليمية، وتخريج عناصر بشرية واعية، وذو كفاءة عالية من فنيين وفنيات التمريض، بما يساهم في تحقيق خدمات طبية للمواطنين ذات جودة عالية، والتي تعد الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات والأوطان.

كما أكد الدكتور هشام مسعود، أهمية المتابعة المستمرة لمستويات الطلبة والطالبات العلمية نظرياً وعملياً، والعمل على تحسين المستوى الفني، من خلال الإهتمام بالتدريب الإكلينيكي، وباستخدام أحدث الوسائل التعليمية، والعمل الدؤوب في توفير بيئة تعليمية آمنة، والتأكيد على نظافة الفصول، وغرف التدريب العملي، وغرف الحاسب الآلي، والنظافة العامة للمدارس، والحفاظ على المظهر الجمالي لها، مع أهمية اكتشاف الموهوبين وتشجيعهم ورعايتهم.