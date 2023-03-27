ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق أسيوط الغربي في الفيوم لـ4 متوفين و11 مصابا

ارتفع عدد ضحايا حادث طريق أسيوط الغربي، إلى 4 حالات وفاة، فضلًا عن إصابة 11 شخصًا، وذلك خلال حادث تصادم بين سيارة ميكروباص محملة بالركاب وجرار زراعي، أمام كافيتريا المصطفى، بدائرة مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، مما أدى إلى انقلاب الميكروباص بسبب شدة الاصطدام.

ووقع الحادث بسبب السرعة الزائدة لقائدي السيارة والجرار، واختلال عجلتي القيادة في يديهما مما تسبب في تصادمهما معًا وانقلاب السيارة الميكروباص في نهر طريق أسيوط الغربي.

أسماء المتوفين في الحادث

وارتفع عدد المتوفين في حادث تصادم الصحراوي الغربي، إلى 4 أشخاص بعد وفاة أحد المصابين أثناء محاولة إسعافه في المستشفى ويدعى زكريا حامد حسن حسين، 24 سنة، ومقيم محافظة سوهاج، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بنزيف بالمخ، واشتباه ارتجاج بالمخ، وجروح متعددة بالجسم، ونزيف داخلي بالبطن.

كما أسفر الحادث عن وفاة 3 آخرين في مكان الحادث وهم:

منى حسن حسان، 48 سنة ومقيمة محافظة القاهرة.

محمد عماد سعيد جمعة، 20 سنة، ومقيم الواسطى محافظة بني سويف.

راشد سعد فرحات، 29 سنة، ومقيم الواسطى بني سويف.

ونقلت الجثث إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث أيضًا عن إصابة 11 آخرين بينهم 4 أطفال، والذين جرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام وهم: