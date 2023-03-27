ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق أسيوط الغربي في الفيوم لـ4 متوفين و11 مصابا
كتب:
أسماء أبو السعود
12:26 م | الإثنين 27 مارس 2023
حادث طريق أسيوط الصحراوي الغربي
ارتفع عدد ضحايا حادث طريق أسيوط الغربي، إلى 4 حالات وفاة، فضلًا عن إصابة 11 شخصًا، وذلك خلال حادث تصادم بين سيارة ميكروباص محملة بالركاب وجرار زراعي، أمام كافيتريا المصطفى، بدائرة مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، مما أدى إلى انقلاب الميكروباص بسبب شدة الاصطدام.
ووقع الحادث بسبب السرعة الزائدة لقائدي السيارة والجرار، واختلال عجلتي القيادة في يديهما مما تسبب في تصادمهما معًا وانقلاب السيارة الميكروباص في نهر طريق أسيوط الغربي.
أسماء المتوفين في الحادث
وارتفع عدد المتوفين في حادث تصادم الصحراوي الغربي، إلى 4 أشخاص بعد وفاة أحد المصابين أثناء محاولة إسعافه في المستشفى ويدعى زكريا حامد حسن حسين، 24 سنة، ومقيم محافظة سوهاج، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بنزيف بالمخ، واشتباه ارتجاج بالمخ، وجروح متعددة بالجسم، ونزيف داخلي بالبطن.
كما أسفر الحادث عن وفاة 3 آخرين في مكان الحادث وهم:
منى حسن حسان، 48 سنة ومقيمة محافظة القاهرة.
محمد عماد سعيد جمعة، 20 سنة، ومقيم الواسطى محافظة بني سويف.
راشد سعد فرحات، 29 سنة، ومقيم الواسطى بني سويف.
ونقلت الجثث إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.
أسماء المصابين في الحادث
وأسفر الحادث أيضًا عن إصابة 11 آخرين بينهم 4 أطفال، والذين جرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام وهم:
- طارق محمد صالح عبده، 6 سنوات، ومقيم القاهرة بجروح متعددة بالوجه.
- ندى طارق محمد، 8 سنوات، ومقيمة القاهرة، مصابة بجروح متعددة بالوجه، واشتباه ارتجاج بالمخ.
- صابرين عبد النبي حسن حسان، 24 سنة، ومقيمة القاهرة، بكدمات وسحجات بالجسم، وتاريخ مرضي قديم عملية قلب مفتوح.
- محروس رجب محمد هلال، 38 سنة، ومقيم الواسطى بني سويف، كدمات وسحجات بالجسم.
- يوسف محروس رجب محمد، 11 سنة، ومقيم الواسطى، بكدمات وسحجات بالجسم، وجروح متعددة بالرأس.
- ذياد هيثم سعيد، 14 سنة، ومقيم الجيزة، باشتباه نزيف بالمخ، وكدمة بالوجه، وجرح متهتك بالرأس حوالي 10 سم.
- خليفة عز الدين خليفة زايد، 29 سنة، ومقيم القاهرة، مصاب بكدمة بالرأس والصدر، واشتباه كسر بالضلوع، واشتباه ارتجاج بالمخ، واشتباه كسر بالعضد الأيمن.
- رحمة محمد صالح عبد، 20 سنة، ومقيمة القاهرة، مصابة باشتباه ارتجاج بالمخ، وجروح متعددة بالوجه والرأس، وكسر بالساعد الأيسر.
- محمد صالح عبده مسعود، 50 سنة، ومقيم القاهرة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، واشتباه خلع بالكتف الأيسر.
- محمود محمد محمد، 35 سنة، ومقيم الواسطى بني سويف، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.
- عبد الرحمن رمضان عيد، 20 سنة، ومقيم الواسطى بني سويف، ومصاب بكدمات وسحجات بالجسم.