موعد أذان المغرب في أسيوط اليوم الاثنين 27 -3-2023.. وعدد ساعات الصوم

يحرص عدد كبير من الصائمين على معرفة موعد أذان المغرب في أسيوط اليوم الاثنين، الموافق 27-3-2023، والذي يوافق خامس أيام شهر رمضان الكريم، وكذلك معرفة مواعيد الصلوات الخمسة خلال هذا الشهر الفضيل.

موعد أذان المغرب في أسيوط اليوم الاثنين 27 -3-2023

ويأتي موعد أذان المغرب في أسيوط اليوم الاثنين الموافق 27 -3-2023 بحسب إمساكية قسم التقويمات بالهيئة العامة للمساحة المصرية في الساعة 6.10 مساء، حيث يصل عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين لـ14 ساعة و3 دقائق، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية.

إمساكية الصلوات في أسيوط اليوم الاثنين

ويحرص الصائمون بقرى ومراكز محافظة في أداء الصلوات الخمسة جماعة في المساجد التي شهدت زحاما كبيرا للمصلين من مختلف الأعمار، للتمتع بروحانيات الشهر الفضيل، وحضور الدروس الدينية، وبحسب الهيئة العامة للمساحة المصرية، أن مواعيد الصلوات الخمسة في محافظة أسيوط هي:

صلاة الفجر: 4.27 صباحا

صلاة الظهر : 12.01 ظهرا.

صلاة العصر: 3.29 مساء.

صلاة المغرب: 6.10مساء.

صلاة العشاء: 7.26 مساء.