ينتظر قطاع كبير من الجمهور، عرض الحلقة 5 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي بعد قليل، لاسيما وأنها تشهد الظهور الأول للفنان محمود عبد المغني، داخل قرية تل شبورة، ورؤيته للفنانة روبي «صفية الفارس» عمدة القرية.

ويأتي عرض الحلقة 5 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي بعد قليل، عبر شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، وذلك بعد الانتهاء من صلاة الترويح، التي تنقلها القناة نفسها على الهواء مباشرة.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

كما يأتي موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، الساعة الثانية والنصف صباحًا كإعادة أولى، أما الإعادة الثانية الساعة العاشرة والنصف صباحًا، والإعادة الثالثة الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل حضرة العمدة روبي

مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، هو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، ويُشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد رزق، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، وسميحة أيوب، وإدوارد، ووفاء عامر، ودينا وآخرين.

أحداث وقصة مسلسل حضرة العمدة

وناقشت روبي، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023، عدد من القضايا المجتمعية الهامة، خلال الحلقات الأولى، لا سيما قضية ختان الإناث وكذلك زواج القاصرات.