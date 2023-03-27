حسام داغر لـ«القاهرة الإخبارية»: مسلسل «حضرة العمدة» يقدم نموذجا مصغرا لمصر

قال الفنان حسام داغر، إن دور «صلاح» الذي يجسده في مسلسل «حضرة العمدة»، ويعرض خلال شهر رمضان، له بُعد إنساني واضح، يتمثل في احتفاظه ببذرة الخير رغم نشأته وسط أجواء تدعم الشر.

وأوضح داغر، خلال لقاء على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه قام بأداء العديد من الأدوار التي تجمع بين طابعي الكوميديا والدراما، إلا إن دوره في مسلسل «جعفر العمدة» يختلف تمامًا عن أعماله السابقة، نظرًا لتحوله الدرامي من الشر إلى الخير.

وأضاف أن المسلسل يقدم نموذجًا مصغرًا لمصر بكل أطيافها، كما أنه يجمع أجيالًا مختلفة، مؤكدًا أن «حضرة العمدة» شهد منافسة في التمثيل من الفنانين المشاركين فيه.

وأشار إلى أن قرية «تل شبورة» ترمز إلى مصر، مؤكدًا أنه استطاع من خلاله التعبير عن بعض المشكلات الاجتماعية.