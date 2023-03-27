روبي تواجه ختان الإناث وزواج القاصرات في مسلسل حضرة العمدة

يناقش مسلسل حضرة العمدة، بطولة روبي، والذي يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2023، قضايا عدة، والتي طالما تسببت في آثار سلبية داخل المجتمع، وظل البعض يُنادي بضرورة مواجهة تلك القضايا قبل تفاقم مخاطرها، إذ حرصت روبي على مُناقشتها من خلال تجربتها الدرامية الجديدة.

وتُعد قضية ختان الإناث، من أبرز القضايا التي تناولتها روبي في الحلقات الأولى من مسلسل حضرة العمدة، حيث اعترضت على ختان طفلة داخل قرية تل شبورة، والتي تتولى عموديتها، حيث نجحت في إحباط تلك العملية قبل ثواني من بدء الطبيبة عاملها داخل العيادة.

روبي عن ختان الإناث: الدين بيحرم والقانون بيجرم

ودخلت روبي خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة، في نقاش مع الدكتورة، التي استنكرت اقتحام عيادتها، إذ قالت لها: «لما الدكتور يدبح البنات ويهينهم يبقى جزار مش دكتور، والدين بيحرم والقانون بيجرم ولما تشوه بنتك وتخالف القانون دي مش حرية شخصية».

مواجهة زواج القاصرات داخل تل شبورة

وسلّطت روبي الضوء على قضية زواج القاصرات في مسلسل حضرة العمدة، حيث أبدت رفضها التام لزواج طفلين في مقتبل العمر، ضمن أحداث الحلقة الخامسة، إلا أنّ أسرة العريس استنكرت موقف روبي، خاصة وأنّ هذا الأمر شائع ومعتاد داخل قرية تل شبورة.

روبي تُقدم رسالة أخرى من خلال مسلسل حضرة العمدة، وهي وجود المرأة في مناصب قيادية، حيث تولت منصب عمودية قرية تل شبورة، في موقف تسبب في غضب العديد من العائلات، حيث تعيش في العديد من الصراعات بسبب ذلك الأمر، وسط طموح نحو التغيير للأفضل.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

يشارك في مسلسل حضرة العمدة، روبي، وأحمد رزق، وسميحة أيوب، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود حافظ، وأحمد بدير، وإدوارد، وحسام داغر، ووفاء عامر، ومحمد مهران، ودينا، وبسمة، ومحمود عبد المغني وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.