موعد عرض مسلسل حضرة العمدة الحلقة الخامسة على قناة الحياة

يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل حضرة العمدة الحلقة الخامسة، والتي ستُعرض مساء اليوم الاثنين، عبر شبكة تليفزيون الحياة، إذ يُقدم هذا العمل الفنانة روبي بشكلٍ جديد تمامًا، إذ تُجسد دور الدكتورة صفية الفارس، عمدة قرية تل شبورة.

موعد عرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

ويأتي موعد عرض مسلسل حضرة العمدة الحلقة الخامسة، مساء اليوم الاثنين عبر شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، أي يُعرض عقب انتهاء صلاة التراويح مباشرة، والتي تنقلها القناة نفسها يوميًا طوال شهر رمضان.

وبخصوص الإعادة، جاء موعد عرض مسلسل حضرة العمدة الحلقة الخامسة، في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والإعادة الثانية الساعة العاشرة والنصف صباحًا، وكذلك الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

مسلسل حضرة العمدة، يُعد التعاون الفني الأول بين الكاتب إبراهيم عيسى، والمخرج عادل أديب، ويُشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين أبرزهم روبي، ومحمود عبدالمغني، وأحمد رزق، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود حافظ، وسميحة أيوب، وأحمد بدير، وإدوارد، ووفاء عامر ودينا ومحمد مهران وآخرين.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة

وكشفت شبكة تليفزيون الحياة في وقتٍ سابق، عن التردد الجديد الخاص بها، حيث تُعد الناقل الحصري لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، وهو 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.