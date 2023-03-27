مسلسل حضرة العمدة الحلقة الخامسة.. هل تعيش روبي قصة حب مع محمود عبدالمغني؟

يُسجل مسلسل حضرة العمدة الحلقة الخامسة، الظهور الأول للفنان محمود عبد المغني، بعدما فوجئت به روبي في المشهد الأخير من الحلقة الرابعة، داخل أحد شوارع قرية تل شبورة، التي تتولى عموديتها.

ويشهد مسلسل حضرة العمدة الحلقة الخامسة، إصابة روبي بحالة نفسية سيئة، بعدما تتخيل زوجها الراحل فور رؤيتها لـ محمود عبدالمغني، بشكلٍ مفاجئ، حيث تصطدم به خلال سيرها بسيارتها في القرية، وربما تجمعها قصة حب بالتزامن مع عرض الحلقات المُقبلة، لاسيما وأنّه ظهر كرسام، وهي تهوى الفنون بما فيه الفن التشكيلي.

ويظهر محمود عبد المغني، في مسلسل حضرة العمدة الحلقة الخامسة، وهو يُغني لـ محمد منير، خلال رسمه لسيدة على حائط بأحد شوارع القرية.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

ويُشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة، روبي، ومحمود عبد المغني، وأحمد بدير، وسميحة أيوب، وأحمد رزق، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ووفاء عامر، ودينا، ومحمد مهران وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

ويُعرض مسلسل حضرة العمدة، يوميًا طوال شهر رمضان، عبر شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، كما يُعاد 3 مرات أخرى على مدار اليوم، الأولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والإعادة الثانية الساعة العاشرة والنصف صباحًا، والإعادة الثالثة الساعة الرابعة والنصف مساءً.