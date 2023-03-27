محافظ الشرقية يوجه بحصر حالات تقنين أراضي الدولة

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك، بإعداد تقرير مفصل عن حالات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتي لم يسدد أصحابها قيمة الأقساط المستحقة عليهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، من إنذارات وحجز إداري.

وأكد «غراب» أنه لن يسمح بأي إهمال أو تراخي في التعامل مع ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والذي قطعت فيه المحافظة شوطاً طويلاً، وحققت نسب انجاز عالية فيه لتتصدر المحافظة المركز الأول على مستوى الجمهورية.

اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي محافظ الشرقية واللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام ومراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والأستاذ سعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة، والعميد أ.ح وائل صابر المستشار العسكري للمحافظة والعميد تامر مباشر مدير إدارة المرور والعميد وليد عاطف مدير إدارة الحماية المدنية والعقيد سامي إسماعيل مدير إدارة المرافق والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

المحافظة حررت 11855عقدا

وخلال الإجتماع تم استعراض موقف إدارة الأملاك بالديوان العام وتمت الإشارة إلى أن المحافظة انتهت من تحرير 11855عقدا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بعد أن تم اجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وتسجيل 128 عقدا خلال شهر مارس الجاري، ليؤكد المحافظ على سرعة الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وتحصيل باقي الأقساط المستحقة وفقا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة.

كما تم عرض موقف الإعلانات خلال شهر فبراير الماضي، وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة 527 إعلانًا مخالفًا، بالتنسيق مع الجهات المعنية وترخيص 986 إعلانًا، وذلك طبقا للقانون وحفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

وتطرق الاجتماع إلى عرض موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة حيث تمت الإشارة إلى أنه خلال شهر مارس الجاري تم رصد 2100 متغير، منهم 1592 متغير ولاية المحافظة، وتم الرد على 1501 متغير، ليؤكد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين قائلاً لن نسمح لأحد بمخالفة القانون.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي، والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة، موجهاً مدير إدارة صندوق الخدمات بسرعة تحصيل كل المستحقات بمنتهى الدقة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.