تُقدم «الوطن» لجمهورها، تفاصيل القنوات الناقلة لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، وذلك بعدما حظى العمل بإشادات واسعة وردود فعل ضخمة من قبل الجهور، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع عرض الحلقات الأولى منه.

وتتمثل القنوات الناقلة لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، في شبكة تليفزيون الحياة، يوميًا من السبت إلى الجمعة، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، كما يُعاد عرضه 3 مرات على مدار اليوم، الإعادة الأولى الساعة الثانية والنصف صباحًا.

مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة

وبخصوص القنوات الناقلة لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، فيُعاد عرضه عبر قناة الحياة، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، وكذلك الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

مسلسل حضرة العمدة، يُشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بجانب روبي، أبرزهم أحمد بدير، وسميحة أيوب، وإدوارد، وأحمد رزق، ووفاء عامر، ودينا، وبسمة، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبدالعزيز، وإيهاب فهمي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، ومحمد مهران وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

أحداث وقصة مسلسل حضرة العمدة

وتواجه روبي خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة، العديد من الصراعات بعد توليها منصب العمودية بشكلٍ رسمي، حيث تتصارع العائلات لإسناد هذا المنصب إلى أشخاص أخرى تابعين لهم، فيما تحاول روبي مواجهة عدد من القضايا المجتمعية، مثل ختان الإناث.