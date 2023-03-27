حددت إمساكية شهر رمضان المبارك في تونس، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الاثنين 27-3-2023 الخامس من رمضان، إذ يتم توضيح مواعيد الفروض الخمس، والشروق وغيرها.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الاثنين 27-3-2023

في التقرير القادم، تقدم «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم وتهم القراء في الوطن العربي في التقرير التالي، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الاثنين 27-3-2023، والتي جاءت على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في تونس اليوم الاثنين 27-3-2023

ووفق إمساكية شهر رمضان في تونس للعام الجاري 1444 هجريًا 2023 ميلاديًا، جاءت مواعيد الفروض الخمس كالآتي:

يرفع أذان الفجر في تمام الساعة 4:39 صباحًا.

بينما ينادى لأذان الظهر في تمام الساعة 12:25 ظهرًا.

ويأتي موعد أذان العصر في 3:55 مساءً.

في حين يرفع أذان المغرب وموعد الإفطار في تمام الساعة 6:36 مساءً.

وتأتي آخر الفروض الخمسة العشاء في تمام الساعة 8:01 مساءً.

موعد عيد الفطر المبارك في تونس

ويأتي موعد الرؤية الشرعية لاستطلاع هلال شهر شوال المبارك يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان المبارك، بينما فلكيًا تم تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك السبت 22 أبريل المقبل.