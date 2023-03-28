تساؤلات كثيرة، عن مواعید مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023، العمل الذي تخوض من خلاله تجربة فنية جديدة، إذ تُجسد شخصية أستاذة بالجامعة الأمريكية تُدعى «صفية الفارس» وتتولى فجأة منصب عمودية قرية تل شبورة.

وتأتي مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، يوميًا عبر شبكة تليفزيون الحياة في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، كما يُعاد 3 مرات أخرى عبر القناة نفسها، ليكون هناك فرصة أمام الجمهور متابعته في التوقيت المناسب لهم.

مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة

وبخصوص الإعادة، جاءت مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، عبر قناة الحياة، في تمام الساعة الثانية والنصف صباحً، والإعادة الثانية الساعة العاشرة والنصف صباحًا، والإعادة الثالثة الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

مسلسل حضرة العمدة، بطولة عدد كبير من الفنانين، بجانب روبي، منهم سميحة أيوب، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود عبد المغني، ومحمود حافظ، وأحمد رزق، وإدوارد، ونهلة سلامة، وإيهاب فهمي، ودينا، ووفاء عامر، وبسمة وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.