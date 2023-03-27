«جنايات الجيزة» تقضي بالسجن 15 عاما للمتهمين بسرقة مواطن في إمبابة

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسن السيد وعضوية المستشار خالد عمار والمستشار ياسر جلال، بمعاقبة المتهمين بسرقة مواطن، والتسبب في فقد ساقيه بالسجن 15 عاما، وألزمتهم المصاريف الجنائية.

سرقا المنقولات

وأمرت جهات التحقيق بالقاهرة بإحالة المتهمين بسرقة مواطن والتسبب في فقد ساقيه خلال مقاومتهم إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة.

ذكر أمر الإحالة أنّ المتهمان سرقا المنقولات المبينة وصفا وقدرًا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه أمين شرطة عن طريق الإكراه الواقع عليه حال استقلاله القطار، متجها إلى عمله ووقوفه على باب القطار تمهيدًا للنزول للمحطة وجهته إلا أنه تفاجأ بقيام المتهم الأول والمتواجد خارج القطار بجذب حقيبة المنقولات من يده.

اختلال توازنه وسقوطه من القطار

وأضاف أمر الإحالة أنه في أثناء مقاومة مواطن إلا أنّ المتهم جذبها بشدة منه ما أدى الى إختلال توازنه وسقوطه من القطار أسفل عجلاته فحدثت إصابته بساقية والتي أدت إلى بترهما والموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وحال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره وتأمينه فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والإستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالأوراق إجتازا خطوط السكك الحديدية في غير الأحوال المقررة.